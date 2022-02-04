Фото из "Instagram" Станислава Шувалова

В Орловской области развернута 1 761 койка для лечения больных с коронавирусом. Из них занято 1457, свободно 304. Об этом рассказал руководитель регионального Департамента здравоохранения Станислав Шувалов на онлайн-брифинге.

Из 1 761 развернутых коек в регионе для лечения коронавируса занято 1 457, а свободно 307. В Орловской области сейчас 64 пациента с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Из них 58 находится на неинвазивной ИВЛ, 6 – на инвазивной.

За последние сутки в Орловской области зафиксирован 951 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Это самое большое значение с начала пандемии. Коэффициент распространения вируса (Rt) – 1,44.