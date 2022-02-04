Станислав Шувалов рассказал о том, как получить больничный дистанионно

Орловцам рассказали, как оформить больничный дистанционно. Алгоритм получения состоит из трех шагов.

О том, как получить больничный без визита в медицинское учреждение рассказал руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов.

Если человек получил положительный тест на коронавирус, то необходимо позвонить на линию «122» и выбрать кнопку «вопросы по выдаче листка нетрудоспособности». После этого оператор примет вашу заявку.

В ней необходимо указать контактный телефон, имя, поликлинику и домашний адрес. Всю информацию оперативно передадут главному врачу поликлиники, после чего лечащий врач свяжется в аудиорежиме с заболевшим.

– Если тест положительный, то пациент в обязательном порядке получает листок нетрудоспособности, – сказал руководитель.

Помимо этого, на сайтах всех поликлиник должен быть номер телефона для сообщения в мессенджере или адрес электронной почты.