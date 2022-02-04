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Здоровье4 февраля 2022 9:49

В Орловской области увеличился коэффициент распространения коронавируса

За сутки значение поднялось на 0,1
Сергей Силаев
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Фото: СУПОНЕВА Ольга

Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области увеличился коэффициент распространения коронавируса. За сутки значение поднялось на 0,1.

Об этом рассказал руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов на онлайн-брифинге с журналистами.

Коэффициент распространения инфекции на 4 февраля (Rt) – 1,44. Накануне значение находилось на отметке 1,34. Коэффициент изменился за 24 часа на 0,1.

За последние сутки в Орловской области зафиксирован 951 случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель за всю пандемию в регионе.

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