Фото: сайт "стопкоронавирус.рф"
В Орловской области сразу 951 человек заразился коронавирусом за сутки. Регион ставит антирекорды по заболеваемости 14-е сутки подряд. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
В регионе за последние 24 часа зафиксирован 951 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это очередной антирекорд. Накануне подтвердился 701 случай. Общее число заболевших в области – 80 618.
Выздоровело за сутки 322 человека. Общее число закрытых больничных – 69 856.
Медики госпитализировали 143 человека. Умерло 5 орловцев. Всего за время пандемии в Орловской области с коронавирусом не справилось 1 634 пациента.