Фото: сайт "стопкоронавирус.рф"

В Орловской области сразу 951 человек заразился коронавирусом за сутки. Регион ставит антирекорды по заболеваемости 14-е сутки подряд. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

В регионе за последние 24 часа зафиксирован 951 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это очередной антирекорд. Накануне подтвердился 701 случай. Общее число заболевших в области – 80 618.

Выздоровело за сутки 322 человека. Общее число закрытых больничных – 69 856.

Медики госпитализировали 143 человека. Умерло 5 орловцев. Всего за время пандемии в Орловской области с коронавирусом не справилось 1 634 пациента.