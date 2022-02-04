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Здоровье4 февраля 2022 8:48

В Орловской области сразу 951 человек заразился коронавирусом за сутки

Регион ставит антирекорды по заболеваемости 14-е сутки подряд
Сергей Силаев
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Фото: сайт "стопкоронавирус.рф"

Фото: сайт "стопкоронавирус.рф"

В Орловской области сразу 951 человек заразился коронавирусом за сутки. Регион ставит антирекорды по заболеваемости 14-е сутки подряд. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

В регионе за последние 24 часа зафиксирован 951 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это очередной антирекорд. Накануне подтвердился 701 случай. Общее число заболевших в области – 80 618.

Выздоровело за сутки 322 человека. Общее число закрытых больничных – 69 856.

Медики госпитализировали 143 человека. Умерло 5 орловцев. Всего за время пандемии в Орловской области с коронавирусом не справилось 1 634 пациента.

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