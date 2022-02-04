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В Орловской области средняя заработная плата превысила 35 000 рублей. Она увеличилась по сравнению с показателями 2021 года на 13,8%.

Средняя номинальная заработная плата на крупных, средних, малых и некоммерческих предприятиях Орловской области за ноябрь 2021 года составила 35 148 рублей. Такие данные приводит «Орелстат».

В то же время реальная зарплата орловцев в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года увеличилась на 4,3%.

Самыми доходными видами экономической деятельности являются финансовая и страховая – 52 468 рублей, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство – 44 216 рублей и государственное управление – 40 344.

Менее доходными признана деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 30 593 рубля, образовании – 30 585 и область культуры, спорта, досуга и развлечений – 26 022.