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Происшествия4 февраля 2022 7:41

В Орловской области горела баня

Пожар начался в парилке
Сергей Силаев
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В Орловской области горела баня. Пожар начался в парилке.

Примерно в 21.00 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании в селе Гнездилово Знаменского района. Пожар в бане начался в парилке, и был задымлен чердак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Рядом с баней находится дом, поэтому существовала угроза переброса огня на него. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание.

В результате выгорело помещение парилки. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования. Пострадавших нет.

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