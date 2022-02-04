В Орловской области горела баня. Пожар начался в парилке.

Примерно в 21.00 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании в селе Гнездилово Знаменского района. Пожар в бане начался в парилке, и был задымлен чердак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Рядом с баней находится дом, поэтому существовала угроза переброса огня на него. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание.

В результате выгорело помещение парилки. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования. Пострадавших нет.