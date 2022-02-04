Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орле девушка украла у знакомого дрель, микроволновку и удлинитель. Вещи пропали из дома.

В полицию с заявлением о пропаже имущества обратился мужчина. Он рассказал, что из его квартиры пропала микроволновая печь, дрель, а также удлинитель. В гостях у него была компания. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

После получения описания гостей, оперативники начали розыск. Они предположили, что 25-летняя девушка могла похитить электрические приборы и направились к ней домой. Там они обнаружили новую знакомую с похищенным имуществом орловца. Полицейские изъяли украденное.

Возбуждено уголовное дело. Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.