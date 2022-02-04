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Общество4 февраля 2022 6:33

Орловские пенсионеры с февраля начнут получать проиндексированную пенсию

Выплата положена неработающим орловцам
Сергей Силаев
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Фото: Вячеслав Коваленко

Фото: Вячеслав Коваленко

Орловские пенсионеры с февраля начнут получать проиндексированную пенсию. Выплата положена неработающим орловцам.

Неработающие пенсионеры начнут получать в феврале 2022 года проиндексированную пенсию. Вместе с ней придет доплата за январь с учетом до индексации с 5,9% до 8,6%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

По данным Росстата, уровень инфляции в 2021 году составил 8,4%. Страховые пенсии начнут получать 30,8 миллионов человек по всей стране. Ее средний размер – 18 984 рубля.

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