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В Орловской области за неделю на 63% увеличилась заболеваемость коронавирусом. На прошлой неделе заболело 3 193 человека.

Этот вопрос обсудили на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Руководитель Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев рассказал об уровне заболеваемости в регионе за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По сравнению с предшествующей неделей на прошлой заболеваемость в Орловской области возросла на 62,7%. За последние сутки зарегистрирован 701 случай заражения. Это самый высокий показатель за всю пандемию.

Коэффициент распространения инфекции на 3 февраля (Rt) – 1,34. По состоянию на 2 февраля охват тестированием составил 598,1 на 100 тысяч человек с учетом экспресс-тестов на антиген вируса. Это в 2 раза больше нормы.

Уровень госпитализаций вырос на 35%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, в том числе среди детей.