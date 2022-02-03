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Здоровье3 февраля 2022 14:30

В Орловской области штамм коронавируса «омикрон» выявили в 73% проб, отправленных на исследование

Об этом рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев
Сергей Силаев
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Фото: СУПОНЕВА Ольга

Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области штамм коронавируса «омикрон» выявили в 73% проб, отправленных на исследование. Об этом рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

На заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции обсудили вопрос определения штаммов коронавируса в пробах, отправленных на исследование в Роспотребнадзор. Оно прошло 3 февраля, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Руководитель рассказал, что по результатам секвенирования генома в пробах, которые направили в научно-исследовательские организации Роспотребнадзора на третьей календарной неделе января, в 73% случаев обнаружен штамм «омикрон», а в 27% – «дельта».

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