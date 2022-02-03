В Орле барам, кафе и клубам запретили работать по ночам

В Орле ввели недельный запрет на работу кафе, баров и клубов в ночное время Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области вновь введен запрет на работу в ночное время баров, кафе и других учреждений общепита, а также клубов. Правда. пока что на неделю, до 10 февраля.

Решение принял региональный оперштаб по борьбе с covid-19 3 февраля.

- Оно обусловлено сложной эпидемиологической ситуацией на территории области. В регионе наблюдаются высокие показатели заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппа, а также широкое распространение высококонтагиозного штамма коронавируса «Омикрон», - сообщили в пресс-службе областного Правительства.

С 23.00 до 6.00 общепит и клубы не работают.