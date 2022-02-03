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Общество3 февраля 2022 13:39

В школах Орла до 12 февраля продлена дистанционка

Другие школы региона переведут на удаленное обучение в случае отсутствия 20% учеников
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Школы Орла останутся на удаленке до 12 февраля

Школы Орла останутся на удаленке до 12 февраля

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Школы города Орла останутся на дистанционном обучении до 12 февраля. Такое решение 3 февраля принял оперативный штаб.

Что касается других школ региона, то решение о переводе детей на удаленку будет принято в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

- В случае отсутствия более 20% учащихся класса или школы по причине заболевания острыми респираторными инфекциями состоится перевод на дистанционный формат обучения. Это же касается и учреждений среднего профессионального образования, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Что касается детских садов, то они продолжат работу в обычном формате.

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