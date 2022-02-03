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Происшествия3 февраля 2022 13:24

Видеофакт: в Советском районе Орла с крыши девятиэтажки сбрасывают строительный мусор

Опасный ремонт без предупреждающих табличек и сигнальной ленты запечатлели очевидцы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Опасный ремонт крыши запечатлели очевидцы в Орле

Опасный ремонт крыши запечатлели очевидцы в Орле

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Орле очевидцы запечатлели опасный ремонт кровли многоэтажного дома. В Советском районе рабочие сбрасывают куски покрытия прямо с крыши девятиэтажки, внизу при этом нет ни сигнальной ленты, ни ограждения.

Видео и фото с места действия прислала в орловскую редакцию "Комсомолки" читательница и местная жительница. Женщина запечатлела опасный ремонт, когда проходила рядом. Ошметки покрытия кровли упали буквально в нескольких метрах от нее.

"КП" направила запрос в региональный фонд капремонта с просьбой разъяснить ситуацию.