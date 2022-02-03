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Общество3 февраля 2022 13:04

В Орловской области заключили контракты по благоустройству 105 дворов и 35 территорий

Крайний срок заключения оставшихся соглашений – 1 апреля 2022 года
Сергей Силаев
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В Орловской области заключили контракты по благоустройству 105 дворов и 35 территорий. Крайний срок заключения оставшихся соглашений – 1 апреля 2022 года.

В 2021 году в регионе отремонтировали 145 дворов и 41 общественную территорию. Кроме этого, завершены работы в трех городах, которые стали победителями всероссийского конкурса. Более 364 миллионов рублей освоены полностью. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В 2022 году планируется благоустроить 106 дворов и 49 территорий. Плановых показатели – 60 для дворовых и 45 – для общественных территорий. Из 91 запланированного контракта по дворам заключено 90, а из 52 по территориям – 35.

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