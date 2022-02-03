В Орле похолодает до -12 и резко потеплеет до +2

В Орле ударит мороз и резко наступит оттепель Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле ожидается перепад температуры от -12 до +2. В ближайшие дни жителей региона ждут температурные качели.

Судя по прогнозу Росгидрометцентра, в пятницу 4 февраля на термометрах -6..-4, небольшой снег. В ночь на субботу мороз окрепнет до -12, днем 5 февраля ожидается -7 градусов, временами небольшой снег. А уже в воскресенье 6 февраля ночные -10 градусов сменятся +1 днем. Прогнозируются мокрые осадки.

Начало будущей рабочей недели и вовсе отметится оттепелью до +2 градусов. Ожидается снег с дождем.