В Орле будут судить 15-летнего продавца наркотиков и его 20-летнего поставщика

В Орле суд вынесет приговор молодым продавцам наркотиков Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле суд рассмотрит дело 15-летнего наркосбытчика и его 20-летнего поставщика. Фемида вынесет приговор молодым людям сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

Как сообщает региональный следком, расследование завершено и все его материалы переданы в суд. Следователям удалось установить, что молодой человек постарше торговал наркотиками и вовлек в этот преступный бизнес своего 15-летнего знакомого. Подросток продавал запрещенные вещества на территории города Орла. Деньги, полученные от продажи, молодые люди делили между собой. Когда силовики раскрыли юных дилеров, дома у того, что постарше, была обнаружена и изъята крупная партия наркотических веществ.

Свою вину во время следствия оба признали.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.