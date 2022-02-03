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В Орле зарегистрировали почти 4 000 преступлений в 2021 году. Из них сотрудниками полиции раскрыто 1 612.

На заседании городского совета подвели итоги работы полиции в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Орловского городского совета народных депутатов.

Начальник УМВД России по Орловской области Сергей Бахтин рассказал, что в 2021 году на территории города Орла зафиксировано 3 982 преступления. Из них раскрыто 1 612, а не раскрыто 2 117.

Раскрываемость тяжких преступлений, таких как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и изнасилование остается на уровне 100%. Помимо этого, полицейские стали раскрывать больше грабежей и разбоев, а случаев мошенничества стало меньше.

– Сотрудниками полиции выявлено 20 тыс. 305 административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, в том числе: составлено более 7 тыс. 750 административных протоколов за распитие спиртных напитков в общественном месте, более 1 тыс. 800 - за появление в общественном месте в состоянии опьянения, пресечено более 700 фактов мелкого хулиганства, более 460 - за мелкое хищение. За нарушение тишины и спокойствия граждан, по Закону Орловской области привлечено 877 человек, – сообщили в пресс-службе.

За год в сфере незаконного оборота наркотиков поставили на учет 395 преступлений, в сфере незаконного хранения оружия – 31. Также раскрыто 93 дела прошлых лет.