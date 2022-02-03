Без воды 3 февраля остались 122 дома в Железнодорожном районе Орла

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле 3 февраля часть частных домов в Железнодорожном районе города осталась без воды. Причина отключения - протекшая труба водопровода.

Как сообщили в администрации города, потекла подземная труба на Черниговской улице. С 12 часов холодную воду перекрыли жителям трех улиц: Черниговской, Черниховской и Фрунзе. В общей сложности без ресурса остались 122 дома.

Подвозить воду жителям не планируется, так как на улицах поблизости есть колонки. По планам, аварию устранят к 19 часам, после чего вода начнет возвращаться в жилища горожан.