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Общество3 февраля 2022 10:18

В Орловскую область поступило 222 миллиона рублей на переселение жителей из аварийных домов

Средства получены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Сергей Силаев
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На прошлой неделе область получила 588 миллионов рублей на здравоохранение

На прошлой неделе область получила 588 миллионов рублей на здравоохранение

Фото: Сергей Силаев

В Орловскую область поступило 222 миллиона рублей на переселение жителей из аварийных домов. Средства получены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

О поступлениях в регион средств на переселение орловцев из аварийного жилья рассказал заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дополнительные средства выделены по решению председателя правительства России Михаила Мишустина. Эти деньги позволят частично компенсировать разницу между реальной стоимостью жилья и средствами, выделенными на эти цели.

В Орловской области на 2022 год для реализации национальных проектов предусмотрено 7,6 миллиардов рублей. Объем финансирования муниципальных проектов – 3 миллиарда рублей.