По поиску подрядчика на ремонт Красного моста объявят новый аукцион

Поиск подрядчика, который возьмется за ремонт Красного моста, продолжится Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новый аукцион по поиску подрядчика на ремонт Красного моста в Орле будет объявлен в ближайшее время. Об этом в прямом эфире в соцсетях 2 февраля сообщил губенатор Андрей Клычков.

Напомним, первый после расторжения контракта с предыдущей подрядной фирмой аукцион объявлен не состоявшимся: никто не заявился на электронные торги. Однако глава региона убедил орловцев во время эфира, что дело будет доведено до конца.

По словам Андрея Клычкова, фирму, которая возьмется завершить реконструкцию Красного моста, будут искать пока аукционы не дадут своего результата.

Главный городской мост закрыли на ремонт 1 февраля 2021 года, но стройка обросла уголовными делами, контракт с подрядчиком был расторгнут. Красный мост разобран до основания и перекрыт. Стройка заморожена.