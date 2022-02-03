Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области 87-летнюю пенсионерку обокрали на 530 тысяч рублей. Мошенники рассказали, что в стране планируется замена денег и необходимо написать соответствующее заявление.

В полицию обратилась 87-летняя местная жительница с заявлением о пропаже крупной суммы денег. Она рассказала, что ей на стационарный телефон позвонили неизвестные люди и представились сотрудниками пенсионного фонда России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

После звонка мужчина и женщина пришли домой к местной жительнице и рассказали, что в России планируется замена денег на новые. Для того, чтобы поменять “устаревающие” банкноты, необходимо написать заявление.

После этого, мошенники сказали, что забыли специальную печать и ушли якобы за ней. После того, как они не вернулись, пенсионерка поняла, что ее обманули. Из дома пропало более 530 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские задержали 22-летнюю девушку, которая была ранее судима. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские проверяют ее на причастность к похожим преступлениям.