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Здоровье3 февраля 2022 9:10

У 701 жителя Орловской области диагностировали коронавирус на 3 февраля

Общее число заболевших приблизилось к 80 тысячам
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области вновь рекордное число заболевших коронавирусом за сутки. Согласно данным федерального оперштаба, на 3 февраля 2022 сразу у 701 человека подтвердился коронавирус.

Это максимальное для региона число подтвержденных за один день диагнозов. Суммарное количество случаев covid-19 приблизилось вплотную к 80 тысячам: всего за пандемию их зафиксировано 79 667. В больницы за сутки положили 99 орловцев с положительным тестом на ковид.

Выздоровело и выписано 358 человек, всего победило болезнь 69 534 орловца.

Есть смертельные случаи: умерло еще 3 человека с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией. Всего скончалось за месяцы пандемии 1 629 жителей Орловской области, так и не вылечившихся от коронавируса.

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