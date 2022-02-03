В настоящее время поручено усилить контроль за уборкой дворов от снега Фото: Сергей Силаев

В Орловской области 430 машин одновременно убирали улицы от снега во время снегопадов. Такое количество техники вышло в город 10-11 января.

Руководитель Департамента транспорта Орловской области Алексей Субботин рассказал об уборке улиц от снега во время сильных снегопадов на аппаратном совещании. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

430 единиц техники расчищали регион от снега одновременно 10-11 января. Среди них: 114 комбинированных дорожных машин и валочно-пакетирующих машин, 42 автогрейдера, 28 самосвалов, 81 погрузчик, 145 единиц иной техники.

Помимо этого, был создан дополнительный резерв из 100 единиц на случай резкого изменения погоды. Машины активно использовались на территории города Орла, а муниципалитеты в основном справлялись самостоятельно.