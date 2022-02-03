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Происшествия3 февраля 2022 8:07

В Орловской области 10 раз зафиксировали использование фальшивых денег с начала года

Поддельные купюры оказались достоинством в 5, 2 и 1 тысячу рублей
Сергей Силаев
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Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

В Орловской области 10 раз зафиксировали использование фальшивых денег с начала года. Поддельные купюры оказались достоинством в 5, 2 и 1 тысячу рублей.

С начала 2022 года на территории региона зафиксировано 10 случаев использования фальшивых банкнот. Одна купюра достоинством 1000 рублей, три – 2 000 рублей и шесть – 5 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД продолжают работы по предотвращению сбыта поддельных денег. Если с вами пытаются расплатиться или уже расплатились фальшивкой, необходимо обратиться в полицию.

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