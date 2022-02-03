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Общество3 февраля 2022 8:00

В мэрии Орла напомнили, куда горожанам жаловаться на сосульки

Публикуем список номеров телефонов, по которым можно обратиться
Нина СОКОЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Орловцам рассказали, куда можно пожаловаться на сосульки

Орловцам рассказали, куда можно пожаловаться на сосульки

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В мэрии Орла напомнили, куда жаловаться в случае обнаружения наледи и сосулек на крышах. Публикуем список номеров телефонов, по которым можно обратиться.

- Рейды по выявлению «ледяных» крыш регулярно проводят сотрудники отдела административно-технического контроля территориальных управлений. В результате мероприятий ответственным за содержание помещения настоятельно рекомендуют свои обязанности выполнять, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.

Сообщить о свисающих с крыш сосульках может любой житель города по телефонам: 112 — служба спасения; 43-22-12 — оперативный дежурный ЕДДС Орла; 25-52-10 (доб.1602) — управление по безопасности администрации Орла; 25-52-10 (доб.2413) — администрация Северного района; 25-52-10 (доб. 2114) —администрация Железнодорожного района; 25-52-10 (доб.2214) — администрация Заводского района; 25-52-10 (доб.2317) — администрация Советского района.