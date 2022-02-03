В мэрии Орла напомнили, куда горожанам жаловаться на сосульки

Орловцам рассказали, куда можно пожаловаться на сосульки Фото: Ольга СУПОНЕВА

В мэрии Орла напомнили, куда жаловаться в случае обнаружения наледи и сосулек на крышах. Публикуем список номеров телефонов, по которым можно обратиться.

- Рейды по выявлению «ледяных» крыш регулярно проводят сотрудники отдела административно-технического контроля территориальных управлений. В результате мероприятий ответственным за содержание помещения настоятельно рекомендуют свои обязанности выполнять, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.

Сообщить о свисающих с крыш сосульках может любой житель города по телефонам: 112 — служба спасения; 43-22-12 — оперативный дежурный ЕДДС Орла; 25-52-10 (доб.1602) — управление по безопасности администрации Орла; 25-52-10 (доб.2413) — администрация Северного района; 25-52-10 (доб. 2114) —администрация Железнодорожного района; 25-52-10 (доб.2214) — администрация Заводского района; 25-52-10 (доб.2317) — администрация Советского района.