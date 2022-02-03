Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области мошенники обманули троих пенсионеров на 400 тысяч рублей. Они действовали группой и использовали отработанную схему.

В отделения полиции поступило несколько заявлений от пожилых людей. Они рассказали, что их обманули неизвестные, позвонив им по телефону. Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и просили денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Пенсионерам рассказывали, что их родственники якобы попали в аварию, а для избежания наказания необходимо отдать крупную сумму денег. К ним домой посылали людей, которые были в сговоре со звонившими. Они забирали деньги и заставляли пенсионеров писать под диктовку заявления с просьбой прекратить дело.

Позже, одна из местных жительниц получила звонок и услышала аналогичную историю. Не прекращая разговора со лже-полицейским, она позвонила в настоящую полицию и рассказала правоохранителям о случившемся.

Стражи порядка задержали 21-летнего жителя Курской области и его 26-летнего подельника. Днем ранее они сняли квартиру в Орле и выезжали за деньгами на адреса, которые им высылали в мессенджерах. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей. Молодых людей заключили под стражу.

Возбуждены уголовные дела. Полиция устанавливает все эпизоды мошенничества на территории области и ищет соучастников преступления.