Школы Орловской области могут уйти на ранние каникулы

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области школы могут уйти на ранние каникулы и остаться дольше на дистанционном обучении. О том, что рассматривается такая возможность, во время прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Окончательное решение будет принято сегодня, 3 февраля, на заседании оперативного штаба.

Также принято решение будет и по техникумам, колледжам и другим средним образовательным организациям. Отправить студентов на удаленку, или продолжить обучение в очном формате - все решится на основании рекомендаций Роспотребнадзора.