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Общество3 февраля 2022 7:30

Школы Орловской области могут уйти на ранние каникулы

Решение о каникулах и продлении дистанционки будет принято 3 февраля на заседании оперштаба
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области школы могут уйти на ранние каникулы и остаться дольше на дистанционном обучении. О том, что рассматривается такая возможность, во время прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Окончательное решение будет принято сегодня, 3 февраля, на заседании оперативного штаба.

Также принято решение будет и по техникумам, колледжам и другим средним образовательным организациям. Отправить студентов на удаленку, или продолжить обучение в очном формате - все решится на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

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