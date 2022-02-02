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Общество2 февраля 2022 17:22

Машины администраций города и области в Орле передали врачам

Автопарк работает на нужды больниц в период рекордной заболеваемости коронавирусом
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Машины администраций передали на подмогу врачам, свою помощь предлагают и обычные горожане

Машины администраций передали на подмогу врачам, свою помощь предлагают и обычные горожане

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области автопарк областной и городской администраций передали врачам. В период, когда в регионе регистрируется рекордная заболеваемость коронавирусом, автомобили чиновников работают на нужды больниц.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. 27 автомобилей из автохозяйства областной администрации передали врачам и волонтерам. 25 из них работают для поликлиник Орла и Плещеевской больницы Орловского района, 2 отданы волонтерам. Задействован и транспорт мэрии.

Свои машины и посильную помощь предлагают и простые жители региона. Около 50 человек вызвались оказать поддержку, в частности в доставке лекарств.

Орловская область продолжает бить антирекорды по числу заразившихся коронавирусом за сутки. На 2 февраля 2022 года заболевание выявлено сразу у 650 человек.

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