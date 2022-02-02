Машины администраций города и области в Орле передали врачам

Машины администраций передали на подмогу врачам, свою помощь предлагают и обычные горожане Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области автопарк областной и городской администраций передали врачам. В период, когда в регионе регистрируется рекордная заболеваемость коронавирусом, автомобили чиновников работают на нужды больниц.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. 27 автомобилей из автохозяйства областной администрации передали врачам и волонтерам. 25 из них работают для поликлиник Орла и Плещеевской больницы Орловского района, 2 отданы волонтерам. Задействован и транспорт мэрии.

Свои машины и посильную помощь предлагают и простые жители региона. Около 50 человек вызвались оказать поддержку, в частности в доставке лекарств.

Орловская область продолжает бить антирекорды по числу заразившихся коронавирусом за сутки. На 2 февраля 2022 года заболевание выявлено сразу у 650 человек.