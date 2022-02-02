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Общество2 февраля 2022 13:46

В Орле спасатели продезинфицировали железнодорожный вокзал

Сотрудники обработали помещения специальными безопасными средствами
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле спасатели продезинфицировали железнодорожный вокзал. Сотрудники обработали помещения специальными безопасными средствами.

Специалисты МЧС России по Орловской области провели дезинфекцию железнодорожного вокзала. Они продолжают выполнять работу по очистке социально-значимых объектов, куда входит и ж/д вокзал. Мероприятие прошло в целях безопасности посетителей и работников вокзала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

МЧС использовало спецтехнику и обеззараживающие средства, которые безвредны как для людей, так и для животных. Обработаны все помещения вокзала. Особое внимание уделено кассам, залам ожидания, лестницам и переходам. Всего обработано более 1 900 квадратных метров.

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