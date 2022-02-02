В Орле пройдет чемпионат и первенство по ушу. Соревнования пройдут 5-6 февраля в ТМК «ГРИНН».

350 спортсменов от 7 по 54 лет примут участие в чемпионате и первенстве по ушу. В Орел приедут сборные из 6 областей: Московской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Ивановской и Тверской. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Спортсмены будут соревноваться во всех видах: таолу, кунгфу-традиционное ушу, юнчуньцюань. В каждом из направлений будут представлены виды с оружием, без оружия и в парах.

В команду Орловской области вошли 92 спортсмена. Они примут участие во всех видах соревнований. Для самых юных организован отдельный турнир «Наше будущее».

Победители войдут в сборную ЦФО и поедут на чемпионат и первенство России в марте 2022 года.