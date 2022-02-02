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Общество2 февраля 2022 13:23

Алексей Мельников возглавил дорожное управление администрации Орла

Ранее он занимал должность заместителя директора института РАНХиГС
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Новый руководитель дорожного управления Алексей Мельников

Новый руководитель дорожного управления Алексей Мельников

В управлении строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла новый глава. Со 2 февраля на должность заступил Алексей Мельников.

О назначении сообщила пресс-служба городской администрации. Алексей Мельников - кандидат политических наук, доцент. Ранее он занимал должность заместителя директора института РАНХиГС.

Мельникову 46 лет. У него несколько образований: по специальностям "ветеринария" и "юриспруденция". В разное время новый начальник дорожного управления работал в коммерческих организациях, областной администрации, Министерстве образования России. В системе образования Алексей Мельников с 2014 года, работал как педагогом, так и на административно-хозяйственных должностях.

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