Алексей Мельников возглавил дорожное управление администрации Орла

Новый руководитель дорожного управления Алексей Мельников

В управлении строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла новый глава. Со 2 февраля на должность заступил Алексей Мельников.

О назначении сообщила пресс-служба городской администрации. Алексей Мельников - кандидат политических наук, доцент. Ранее он занимал должность заместителя директора института РАНХиГС.

Мельникову 46 лет. У него несколько образований: по специальностям "ветеринария" и "юриспруденция". В разное время новый начальник дорожного управления работал в коммерческих организациях, областной администрации, Министерстве образования России. В системе образования Алексей Мельников с 2014 года, работал как педагогом, так и на административно-хозяйственных должностях.