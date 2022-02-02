На 2 февраля в Орловской области коронавирус подтвердился сразу у 650 человек

Коронавирус бьет антирекорды в Орловской области Фото: Архив "КП"

Орловская область продолжает бить антирекорды по числу заразившихся коронавирусом за сутки. На 2 февраля 2022 года заболевание выявлено сразу у 650 человек.

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Общее число случаев covid-19 за все время пандемии приближается к 80 тысячам и составляет 78 966. В больницу положили за сутки 143 пациента с диагностированным covid-19.

Выздоровел и выписан 271 орловец. Всего излечилось 69 176 человек.

Скончалось за минувшие сутки 4 человека. С начала пандемии от коронавируса в Орловской области умерло 1 626 человек.