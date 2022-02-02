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В Орловской области 28 раз привлекли коллекторов к ответственности в 2021 году. Юридические лица выплатили более 1 миллиона рублей штрафа.

В 2021 году в Орловской области выявили 28 нарушений в работе микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Эта цифра увеличилась более, чем в 5 раз по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Из 146 жалоб обоснованными признали 28. Коллекторы не всегда соблюдают нормы действующего законодательства.

– Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали: превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия на подобное взаимодействие, – сообщили в пресс-службе ведомства.

28 протокол рассмотрены, 16 из них в судах, 12 сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов. Виновные юридические лица привлечены к административной ответственности. Они оплатили штрафы на общую сумму более 1 миллиона рублей.