В Орловской области соцработники продолжат получать надбавку за работу в пандемию

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В Орловской области соцработники продолжат получать надбавку за работу во время пандемии. Размер выплаты будет варьироваться от 10 до 60 тысяч рублей в зависимости от статуса сотрудника.

В ходе онлайн-брифинга о допвыплатах работникам интернатов и домов престарелых сообщила руководитель Департамента социальной защиты Ирина Гаврилина.

Так, врачам выплатят 40 тысяч рублей, среднему и младшему медперсоналу от 15 – до 25 тысяч. Также надбавку к зарплате получат специалисты в других соцсферах и технический персонал. В случае выявления коронавирусной инфекции размер денежных выплат будет увеличен.

Кроме того, на обеспечение бесплатным горячим питанием работников соцучреждений в период функционирования закрытых смен из бюджета области планируется выделить 3 миллиона рублей.