Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с двумя "КамАзами" под Орлом

Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП с двумя большегрузами Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП с двумя "КамАзами", которое случилось в декабре 2021. В аварии погиб один из водителей.

Столкнулись два большегруза 26 декабря на дороге "Орел-Ефремов", ДТП произошло из-за того, что один из "КамАзов" выехал на полосу встречного движения. В итоге 38-летний водитель одного из грузовиков был госпитализирован, а 25-летний водитель другого погиб на месте аварии.

- Следственная часть просит свидетелей (очевидцев) данного происшествия обратиться к следователю по телефону 8(4862)40-03-48, 8-910-206-19-96. Конфиденциальность гарантирована, - обратились к возможным очевидцам аварии в УМВД России по Орловской области.