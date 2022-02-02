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Здоровье2 февраля 2022 10:27

Орловцы смогут оформить больничный по телефону или электронной почте поликлиники

Основание для открытия листка нетрудоспособности дистанционно – положительный ПЦР-тест на коронавирус
Нина СОКОЛОВА
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Орловцы смогут оформить больничный по ковиду дистанционно

Орловцы смогут оформить больничный по ковиду дистанционно

Фото: Архив "КП"

Орловцы смогут оформить больничный по телефону или электронной почте поликлиники. Основание для открытия листка нетрудоспособности дистанционно – положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Губернатор Андрей Клычков подписал документ, позволяющий орловцам с коронавирусом получить больничный в упрощенной форме. Для его оформления в электронном виде необходимо позвонить в регистратуру медучреждения или по номеру «122» и сообщить о симптомах болезни. Кроме того, обратиться в поликлинику можно и по электронной почте.

- С сегодняшнего дня на всех сайтах поликлиник создан адрес электронной почты, где можно и записаться, и сообщить о своей симптоматике, чтобы врач дозвонился, и было принято решение. Основанием для открытия больничного будет положительный ПЦР-тест, - рассказал глава региона во время прямого эфира в соцсетях.

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