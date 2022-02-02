Фото: СУПОНЕВА Ольга

У жительницы Орла украли 1 700 рублей с банковской карты. Девушка потеряла и не успела заблокировать платежное средство.

В полицию с заявлением о пропаже банковской карты обратилась местная жительница. Она рассказала, что потеряла карту по дороге на работу, затем позвонила в банк и заблокировала платежное средство. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В банке девушка узнала, что с карты списано 1 700 рублей после покупки в магазине. Сотрудники полиции отследили записи с камер в торговом центре и установили личность вора. Им оказалась 62-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что нашла карту на остановке и решила использовать ее.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб в полном объеме возмещен. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.