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Орловцы стали чаще болеть коронавирусом, гриппом и ОРВИ. На последней неделе зафиксировано 11 862 случая заражения.

С 24 января по 30 января 2022 года на территории Орловской области выявлено 11 862 случая заболевания острыми вирусными респираторными инфекциями. Среди заболевших почти каждый третий – ребенок до 14-ти лет (33,2%) или 3 831 случай. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Орловской области.

Темпы заболеваемости ОРВИ и гриппом составили 65,8% по сравнению с предыдущей неделей. В целом уровень заболевших ОРВИ в регионе выше эпидемического порога на 177,4%, а по городу Орлу – на 151,6%.

На последней неделе января с каждым днем росло и количество заболевших коронавирусом. Если 24 января, по данным федерального оперативного штаба, в Орловской области зафиксировали 368 случаев заражения, то 30 января в области появилось 536 положительных тестов. Всю неделю обновлялись антирекорды по заболеваемости за всю пандемию.

Самый действенным способом защиты от гриппа и коронавируса остается вакцинация. Она особенно показана группам риска.