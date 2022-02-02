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Общество2 февраля 2022 7:41

В МФЦ Орловской области с 1 февраля изменился график работы

Теперь учреждения будут работать на 2 часа дольше
Нина СОКОЛОВА
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МФЦ в районах региона будут работать на 2 часа дольше

МФЦ в районах региона будут работать на 2 часа дольше

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В МФЦ Орловской области с 1 февраля изменился график работы. Теперь учреждения будут работать на 2 часа дольше.

С 1 февраля поменялся график приема посетителей в 21 отделе МФЦ области. Так, время работы многофункциональных центров было увеличено на 2 часа.

Так, отделы МФЦ Болховского, Кромского и Урицкого районов принимают посетителей по графику: понедельник с 11:00 до 20:00, вторник-суббота с 08:00 до 17:00.

С новым графиком работы МФЦ в других районах можно ознакомиться здесь.

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