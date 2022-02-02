Фото: СУПОНЕВА Ольга

Орловец избил знакомого за гаражами и отобрал у него телефон. Обидчик успел продать гаджет.

В полицию с заявлением о грабеже обратился местный житель. Он рассказал, что несколько дней назад находился в компании, куда пришел неизвестный ему человек. У них произошел конфликт. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

После чего, молодые люди вышли для разговора за гаражи. Новый знакомый несколько раз ударил потерпевшего, а затем отобрал телефон за 9 тысяч рублей. Имя грабителя местный житель не знал, но у них были общие знакомые.

Оперативники выяснили, что нападавший – 21-летний орловец. Они доставили его в отдел, и он признал свою вину. Он успел продать телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.