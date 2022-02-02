Александра Сокольская. Серия "Остров Кижи", 2015
В Орловском краеведческом музее откроется выставка Александры Сокольской. Познакомиться с работами автора можно 4 февраля в 15.00.
Экспозиция выставки «Мой остров…» включает в себя картины члена Союза художников России Александры Сокольской. Ее работы воплощают в себе всю красоту Карелии, Тургеневских мест и города Орла. Картины автор выполняет в технике многослойной акварели, а также карандашом и цветной тушью.
- Работы Александры Сокольской находятся в коллекциях музея Тургенева, Курганского и Томского художественных музеев, Белорецкой картинной галереи, в частных коллекциях в России и за рубежом, - рассказали в Орловском краеведческом музее.
КОГДА? ГДЕ?
4 февраля, 15.00
ул. Гостиная, 2
(6+)
В музее соблюдается масочный режим, вход по QR-кодам