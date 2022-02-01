Красный мост Орла не захотела ремонтировать ни одна фирма

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Красный мост Орла, закрытый на ремонт год назад и замороженный, не захотела ремонтировать ни одна фирма. Электронный аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Такая информация размещена на портале государственных закупок. Стоимость контракта на реконструкцию моста составила более 1,6 миллиарда рублей, однако на торги за неделю никто не заявился.

Красный мост в Орле был перекрыт на реконструкцию ровно год назад, 1 февраля 2021. Через некоторое время выяснилось, что подрядная фирма предоставила подложные документы, чтобы зайти на объект, а после пропала многомиллионная сумма денег. Контракт был расторгнут, руководство подрядной организации попало под уголовное преследование. Ни временного пешеходного моста, ни моста для переноса коммуникаций так и не было построено. Стройка на Красном мосту заморожена.