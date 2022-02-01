Разнимать дебоширов пришлось силовикам Фото: Архив "КП"

Двое орловцев устроили дебош в пивнушке. Буйных посетителей сотрудники доставили в отдел полиции.

Конфликт между двумя мужчинами 47 и 34 лет случился в одном из пивбаров Заводского района. Около пяти часов утра подвыпившие орловцы начали ругаться, а затем в ход пошли кулаки. По сигналу тревожной кнопки в заведение прибыли росгвардейцы и вскоре доставили дебоширов в отдел полиции.

- В течение прошедшей недели сотрудники вневедомственной охраны около 70 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «тревога», в основном – в заведения торговли и общественного питания,- сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.