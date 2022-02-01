Около семи тысяч орловских семей получили субсидию на оплату жилья и ЖКХ Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области больше 6 тысяч 800 семей получили субсидию на оплату жилья и ЖКХ в 2021 году. Об этом рассказала начальник социального департамента региона Ирина Гаврилина.

О мерах поддержки Гаврилина рассказала во время онлайн-брифинга с журналистами, который состоялся 1 февраля. По словам чиновницы, за прошедший год на эту цель было направлено более 115 миллионов рублей. Также Ирина Гаврилина рассказала и о том, кто именно имеет право на субсидию.

- Право на субсидии по оплате ЖКУ имеют собственники жилого помещения, граждане, которые снимают жилье у государства, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного кооператива, при условии, что расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляют от 15 до 20%, - пояснила чиновница.

В Орловской области в 2021 году таким правом воспользовалось 6 841 семья.