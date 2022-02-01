«СберПрайм+» – выгодная подписка с бесплатными переводами и скидками на сервисы из экосистемы

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Согласно исследованию Frank RG «Сервисы подписок в России — 2022», флагманская подписка СберПрайм+ признана самой выгодной в стране.

По подсчётам Frank RG, СберПрайм+ обеспечивает самую большую экономию среди подписок и помогает подписчикам в Москве экономить в среднем 1442 рубля, в регионах — 635 рублей ежемесячно. Если же речь идёт о «цифровых клиентах», которые полностью используют возможности подписки и заказывают готовую еду, продукты и другие товары преимущественно онлайн, средняя ежемесячная экономия достигает 3289 и 1100 рублей соответственно.

СберПрайм+ с показателем 65,2% также стала лидером интегрального рейтинга подписок, составленного на основе их продуктового наполнения сервисами, взвешенными по уровню востребованности по данным клиентского опроса. Как отметили в компании Frank RG, СберПрайм+ предлагает самое широкое наполнение, включая lifestyle-сервисы в виде стриминговых платформ и скидок на сервисы городской мобильности (доставка, такси, курьерская служба) и финансовые сервисы в виде бесплатного обслуживания и повышенного начисления бонусов по СберКарте. Причём, помимо богатого наполнения, подписка обладает одним из самых высоких показателей удовлетворённости клиентов (NPS), что говорит о высокой доле клиентов, которые готовы рекомендовать подписку.

Наибольший вес при составлении интегрального рейтинга по результатам клиентского опроса имели такие показатели, как повышенные бонусы, бесплатная дебетовая карта, повышенный процент на остаток, видеостриминговые сервисы, скидки, бонусы в супермаркетах, мобильная связь и интернет, музыкальные сервисы, бесплатная доставка товаров, бонусы за такси, максимальное количество бонусов, безлимитные переводы, скидки на кредитные продукты, бонусы на доставку еды. Благодаря сочетанию самых востребованных lifestyle-сервисов и широкого перечня финансовых услуг подписка СберПрайм+ является уникальным продуктом как в России, так и в мировой практике.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наши подписки СберПрайм и СберПрайм+ трансформировали рынок подписок в стране и преобразили клиентский опыт миллионов людей. Одними из первых в стране мы стёрли границу между финансовыми и нефинансовыми сервисами, выстроив нашу экосистему вокруг человека и его ключевых, наиболее частотных и значимых потребностей.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что СберПрайм+ — не только по совокупной выгоде, но и по ассортименту входящих в неё сервисов, по их качеству — является лидером российского рынка. Эта подписка даёт нашим клиентам не просто экономию средств, но и новое качество жизни, скорость и комфорт, высвобождает время. Финансы, доставка продуктов, еды и лекарств, видео, музыка, связь, такси, хранение файлов, миллионы различных товаров со скидкой и бесплатной доставкой — подписка охватывает основные сферы жизни любого человека. При этом мы продолжаем развивать линейку СберПрайм и уже в этом году представим клиентам новые возможности наших подписок».

Подобное комплексное исследование экосистемных подписок проводилось впервые в России. Его целями стали определение тенденций и текущего состояния рынка подписок, выделение механизмов развития сервисов и конкуренции между ними, выявление предпочтений и опыта клиентов, оценка объёма рынка и доли основных провайдеров, а также определение лидеров рынка по выгоде для клиента и в рамках интегрального рейтинга. Аналитики проанализировали мультисервисные подписки десяти компаний, работающих в сферах банкинга, IT, ретейла и телекома: Сбера, Яндекса, «Тинькофф», «МегаФона», МТС, Совкомбанка, OZON, «ВКонтакте», X5 Group и «Сети партнёрств» (оператор, объединяющий независимых игроков в одном продукте).

Российский рынок экосистемных подписок уникален тем, констатируют аналитики Frank RG, что в нём одновременно представлено множество игроков из разных сфер, а подписки имеют схожее наполнение и являются мультисервисными. На мировом же рынке экосистемы обычно развиваются крупными IT-компаниями, предлагающими моносервисные подписки (Китай), или представлены только одним большим игроком с многопрофильными сервисами (Amazon).

Характерно, что в России подписочная модель уже стала стандартом рынка для развития экосистем и повышения лояльности клиентов. В 2022 году Frank RG прогнозирует рост числа пользователей подписок, которых сегодня насчитывается 20 млн, на 30–40%, к 2024 году — до 35 млн, а к 2030-му — до 55 млн человек. Основой конкуренции на растущем рынке в ближайшие годы станет максимальное и разнонаправленное наполнение подписок, охватывающих различные и наиболее частотные жизненные сценарии людей.

Подписка СберПрайм+ стоит 399 рублей в месяц или 3990 рублей в год. Предложение, собранное из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера, включает в себя выгодную СберКарту Прайм и специальные условия по нефинансовым сервисам экосистемы Сбера.

СберКарта Прайм и финансовые сервисы:

– повышенные бонусы от СберСпасибо (10% — на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и все такси, до 10% — заказ такси через Ситимобил, 5% — СберМаркет);

– снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;

– безлимитные бесплатные переводы по всей стране;

– выгодный курс обмена валют.

Нефинансовые сервисы:

– Подписка "Оптимум" Okko (90 тысяч фильмов, мультфильмов, образовательных и развлекательных программ. Каталог в качестве 4K, трансляции Чемпионата Испании и Кубка Италии, MMA-турниры Bellator, теннисные турниры ATP, WTA и Кубок Европы по баскетболу)

– Вся медиатека СберЗвука (более 70 млн песен, HiFi-качество музыки, тысячи подкастов и авторских плейлистов);

– бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 мин. + 3 Гб интернета);

– скидка 7% на 10 заказов в месяц на доставку готовой еды из Delivery Club;

– скидка до 7% на продукты из Самоката (доставляют за 15 минут);

– скидка до 10% на заказ поездок через Ситимобил;

– бесплатная доставка продуктов и специальные цены в СберМаркете;

– бесплатная доставка заказов в СберМегаМаркете (если общий вес заказа не превышает 20 кг);

– бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ;

– скидка 20% на онлайн-консультации с врачами в СберЗдоровье;

– выгода 10% на страховые продукты в СберСтраховании;

– облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).

Купить подписку можно в приложении СберБанк Онлайн. После этого можно зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдёт в сервис по Сбер ID.