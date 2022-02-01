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Общество1 февраля 2022 14:11

В Орловской области отремонтировали 63 крыши в 2021 году

Еще 100 ждут обновления в этом году
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области отремонтировали 63 крыши в 2021 году. Еще 100 ждут обновления в этом году.

Ремонт выполнялся в рамках программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Орловской области. 12 крыш переустроили. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В регионе высокая потребность в досрочном капитальном ремонте крыш, а также увеличивается заинтересованность собственников на участие в подпрограмме по капремонту.

С 2018 года в Орловской области направлено 1,38 миллиарда рублей на ремонт крыш. В 2022 году в Орле необходимо отремонтировать еще 100 крыш.

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