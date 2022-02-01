Музалевского переизбрали секретарем "Единой России" в Орловской области

Леонида Музалевского переизбрали секретарем "ЕР" в Орловской области

Спикера Орловского облсовета Леонида Музалевского переизбирали секретарем регионального отделения политичекой партии "Единая Россия". Председатель орловкого парламента занял уже знакомую ему должность.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, кандидатуру Музалевского утвердили 28 января на собрании. Проголосовали за него участники отчетно-выборной конференции единогласно.

Также был выбран состав регионального политического совета, президиум, контрольная комиссия.