Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 февраля 2022 13:34

Музалевского переизбрали секретарем "Единой России" в Орловской области

Кандидатуру поддержали единогласно
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Леонида Музалевского переизбрали секретарем "ЕР" в Орловской области

Леонида Музалевского переизбрали секретарем "ЕР" в Орловской области

Спикера Орловского облсовета Леонида Музалевского переизбирали секретарем регионального отделения политичекой партии "Единая Россия". Председатель орловкого парламента занял уже знакомую ему должность.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, кандидатуру Музалевского утвердили 28 января на собрании. Проголосовали за него участники отчетно-выборной конференции единогласно.

Также был выбран состав регионального политического совета, президиум, контрольная комиссия.

0