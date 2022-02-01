Директора техникума под Орлом заподозрили в получении зарплаты за уволенного сотрудника

В Орловской области уголовные дела возбуждены в отношении экс-директора техникума агробизнеса и сервиса. Женщину подозревают в служебном подлоге и присвоении чужого имущества.

Основанием для уголовного преследования стала проведенная полицейскими проверка. Уже известны некоторые детали дела. Так, по данным следствия директор на протяжении почти полутора лет получала зарплату за вымышленного, а точнее уволенного, сотрудника: в бухгалтерию она предоставляла платежные ведомости с поддельными подписями.

- Полицейские установили, что 55-летняя женщина сообщила одному из сотрудников о том, что он уволен из учреждения. Затем, используя свое служебное положение подозреваемая вносила ложные сведения в официальные документы о том, что гражданин осуществляет трудовую деятельность в учебном заведении, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Получить за период с июня 2020 по ноябрь 2021 директор успела 94 тысячи рублей.

- В настоящее время в отношении подозреваемой и иных лиц проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.