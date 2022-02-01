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В Орловской области приостановили свидания в колониях. Это произошло из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

В связи постановлением главного санитарного врача и ухудшением эпидемиологической обстановки во всех учреждениях УФСИН по Орловской области приостановлены краткосрочные и длительные свидания, а также приемы граждан по личным вопросам до особого распоряжения. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

– Следователи, дознаватели и адвокаты (защитники) и другие лица, имеющие право на оказание юридической помощи посещают подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях комнат для краткосрочных свиданий, где имеется защитное разделительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты, – рассказали в пресс-службе ведомства.

По всем вопросам можно обратиться через интернет-приемную ФСИН России или по почтовой связи письменно