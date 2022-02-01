За ночь в Орле убрали больше 242 кубометров снега

Ночью улицы города расчищали 14 коммунальных машин Фото: Ольга СУПОНЕВА

За ночь в Орле убрали более 242 кубометра снега. Улицы областного центра расчищали 14 машин.

Как сообщили в администрации Орла, за прошедшую ночь 14 комбинированных дорожных машин вывезли с улиц областного центра более 242 кубометров снега. Техника работала на ряде улиц сразу в нескольких районах города. Грейдерами расчистили проезжую часть, карманы на остановках и пешеходные переходы. На посыпку тротуаров израсходована 461 тонна пескосоляной смеси.

По прогнозам на ближайшую неделю снегопады в Орловской области продолжатся.